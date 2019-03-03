«Брага» выиграла клубный Мундиалито-2019, «Спартак» не сумел взять бронзу

Португальская «Брага» стала чемпионом мира среди клубных команд, который проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт». В финальном матче Мундиалито-2019 «Брага» одержала победу над итальянской «Катанией» со счётом 7:6.

Московский «Спартак» занял четвёртое место, в матче за бронзу уступив бразильскому «Фламенго» со счётом 3:4. Красно-белые выиграли все матчи группового турнира, но в полуфинале в серии пенальти уступили «Катании».

«Локомотив» неудачно выступил в подгруппе, а в матче за седьмое место разгромил белорусский БАТЭ – 7:0.

Пляжный футбол. Клубный Мундиалито-2019. Москва, Россия

Финал

«Брага» (Португалия) — «Катания» (Италия) — 7:6 (4:1, 2:3, 1:2).

Матч за третье место

«Фламинго» (Бразилия) — «Спартак» (Россия) — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2).