Путин: чем сложнее обстановка, тем больше будет спортивных событий в России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что, чем сложнее международная обстановка, тем больше спортивных мероприятий следует организовывать в России.

«Мы выставили заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге. Чем сложнее обстановка, тем больше будет проводиться культурных и спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей. Это огромная гуманитарная миссия спорта. Нас ждут крупные соревнования в разных видах спорта, разных уровней», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, вчера, 2 марта, была торжественно открыта XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске, первая на территории России.

В течение 10 соревновательных дней будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Универсиада завершится 12 марта.