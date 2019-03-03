Самарское «Динамо» и «Газпром-Югра» обменялись победами в 13-м туре ЧР

Самарское «Динамо» одержало победу над командой «Газпром-Югра» в перенесённом матче 13-тура чемпионата России по мини-футболу в Суперлиге со счётом 3:2. В составе бело-голубых дважды отличился Максим Смирнов, победный гол записал на свой счёт Владимир Саносян.

В первом матче «Газпром-Югра» обыграл самарское «Динамо» со счётом 3:2.

«Газпром-Югра» опустился на четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги, пропустив вперёд «Синару» и «Тюмень». Самарское «Динамо» поднялось на шестую позицию, опередив «Сибиряк».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

13-й тур. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Динамо» (Самара) — 2:3 (1:2).

Голы: Хуан Эмилио, 13, Волынюк, 46 – Смирнов, 3, 14, Саносян, 18.

Первый матч – 3:2.