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Никитина стала второй в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске

Никитина стала второй в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская фристайлистка Любовь Никитина стала серебряным призёром XXIX зимней Универсиады в Красноярске в лыжной акробатике.

Белорусская фристайлистка Александра Романовская. Действующая чемпионка мира в этом виде программы за свой прыжок набрала 100,29 балла. Серебряная медалистка чемпионата мира-2019 заработала 91,29 очка. Третье место с результатом 79,38 балла заняла представительниц Казахстана Жанбота Алдабергенова.

Ещё одна россиянка Кристина Спиридонова стала шестой (59,22).

Фристайл. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск, Россия
Женщины, лыжная акробатика
1. Александр Романовская (Беларусь) — 100,29 балла.
2. Любовь Никитина (Россия) — 91,29.
3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) — 79,38...
6. Кристина Спиридонова (Россия) — 59,22.

Ранее сборная России выиграла три золотое, четыре серебряные и две бронзовые медали. Чемпионами соревнований ст

Универсиада-2019. Женщины. Акробатика
03 марта 2019 года, воскресенье. 15:30 МСК
1
Любовь Никитина
Россия
85.99
2
Кристина Спиридонова
Россия
77.17
3
Александра Романовская
Беларусь
73.08
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