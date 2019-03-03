Большунов завоевал четвёртое серебро на ЧМ в Австрии

Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призёром чемпионата мира в марафоне свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Чемпионом мира стал норвежец Ханс Кристер Холунд, ушедший в ранний отрыв и преодолевший дистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Большунов уступил победителю 27,8 секунды. Норвежец Сьюр Рёте стал бронзовым призёром (+57,8).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины, марафон, 50 км, свободный стиль

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 1;49.59,3.

2. Александр Большунов (Россия) — +27,8.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +57,8.

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +57,9.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1.01,1.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1.02,6.

7. Дарио Колонья (Швейцария) — +1.04,0.

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.04,5.

9. Адриен Бакшайдер (Франция) — +1.06,4.

10. Йенс Бурман (Швеция) — +1.07,8...

13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,8...

25. Евгений Белов (Россия) — +2.07,7...

28. Денис Спицов (Россия) — +2.18,8.

Большунов завоевал четвёртую медаль на чемпионате мира в Зеефельде, при этом 22-летний россиянин изначально не был заявлен на эту дистанцию.

Отметим, что мужская сборная Норвегии выиграла шесть золотых медалей из шести возможных.