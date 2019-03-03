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Большунов завоевал четвёртое серебро на ЧМ в Австрии

Большунов завоевал четвёртое серебро на ЧМ в Австрии
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призёром чемпионата мира в марафоне свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Чемпионом мира стал норвежец Ханс Кристер Холунд, ушедший в ранний отрыв и преодолевший дистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Большунов уступил победителю 27,8 секунды. Норвежец Сьюр Рёте стал бронзовым призёром (+57,8).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины, марафон, 50 км, свободный стиль
1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 1;49.59,3.
2. Александр Большунов (Россия) — +27,8.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +57,8.
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +57,9.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1.01,1.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1.02,6.
7. Дарио Колонья (Швейцария) — +1.04,0.
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.04,5.
9. Адриен Бакшайдер (Франция) — +1.06,4.
10. Йенс Бурман (Швеция) — +1.07,8...
13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,8...
25. Евгений Белов (Россия) — +2.07,7...
28. Денис Спицов (Россия) — +2.18,8.

Большунов завоевал четвёртую медаль на чемпионате мира в Зеефельде, при этом 22-летний россиянин изначально не был заявлен на эту дистанцию.

Отметим, что мужская сборная Норвегии выиграла шесть золотых медалей из шести возможных.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Масс-старт 50 км. Свободный стиль
03 марта 2019 года, воскресенье. 15:00 МСК
1
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
1:49:59.3
2
Александр Большунов
Россия
+27.80
3
Сьюр Рёте
Норвегия
+57.80
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