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Сборная России захватила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019

Фото: РИА Новости
Сборная России захватила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сборная России уверенно лидирует в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после первого дня соревнований. В активе российских студентов 12 медалей (4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые).

На втором месте команда Швейцарии – 3 (1, 1, 1), на третьей позиции канадцы, в активе которых 2 награды (1, 0, 1). Также по одному золоту завоевали австрийские и белорусские спортсмены.

Чемпионами Универсиады-2019 в индивидуальных гонках классическим стилем стали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин. В этой дисциплине россияне выиграли все 6 медалей. Золото Универсиады завоевали сноубордистка Кристина Пауль в борд-кроссе и фристайлист Максим Буров в лыжной акробатике.

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