Норвегия выиграла зачёт ЧМ по лыжным видам спорта с рекордом, Россия — 5-я

Сборная Норвегии убедительно выиграла неофициальный общекомандный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта, который завершился в Зеефельде (Австрия).

На чемпионате мира разыгрывались 22 комплекта наград. В копилке норвежской команды, установившей рекорд по количеству золота, 25 медалей: 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Второе место заняла сборная Германии с девятью наградами (6-3-0). Тройку лидеров замкнули шведские спортсмены (2-2-1).

Сборная России расположилась на пятом месте, завоевав 5 серебряных и три бронзовые медали.

Самым титулованным спортсменом чемпионата стала норвежская лыжница Терезе Йохауг, в активе которой три золота и серебро. Трёхкратными чемпионами мира стали также соотечественник Йохауг Йоханнес Хёсфлот Клебо и немецкий «летающий лыжник» Маркус Айзенбихлер.

Наибольшее количество наград завоевали норвежские лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг (5 медалей: три серебра и две бронзы) и Йохауг (4), а также россиянин Александр Большунов, на счету которого четыре серебряные медали.

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Оберстдорфе (Германия) в 2021 году.