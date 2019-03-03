Вяльбе: Саня Большунов в очередной раз показал свой героизм

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты марафона свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде. Россиянин Александр Большунов стал вторым.

«В целом гонка была очень красивая. Мы, наверное, этим норвежцам больше проигрываем тактически, чем физически. Сегодня надо это признать и начать работать над своими тактическими уловками, которые можно применять, тем более в таких длинных гонках.



Так далеко Холунда однозначно нельзя было отпускать. Всё-таки больше минуты — это всегда очень большая опасность. Тем более это не просто заяц выбежал, который мог через 3-4 км остановиться. Полагаю, что ребята просто не хотели сразу рваться за ним. Зачастую так делают специально норвежцы, но отпустили практически на 1 минуту 20 секунд — это уже многовато.



Саня в очередной раз показал свой героизм, и я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем прервать этот серебряный дождь. Сейчас мы можем только провести анализ и сделать выводы, которые в будущем могут нам помочь. Надеюсь, Саня сегодня не такой грустный, как был все предыдущие дни. Тем более вчера вечером он ещё делал хорошую силовую тренировку в зале. Ничто особо не предвещало, что придётся всё-таки стартовать. Думаю, он должен быть рад», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».