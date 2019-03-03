Россия показала лучший с 2001 года результат по числу медалей на лыжных ЧМ

Сборная России по лыжным гонкам, несмотря на то что впервые за восемь лет команда осталась без золотых медалей, показала свой лучший результат с 2001 года по числу наград.

В активе российской лыжной команды восемь медалей: 5 серебряных и 3 бронзовые.

Наибольший вклад в медальную копилку внёс Александр Большунов, на счету которого 4 серебра (скиатлон, командный спринт, эстафета и марафон). Двукратным вице-чемпионом мира стал Александр Бессмертных (индивидуальная гонка и эстафета). Серебряные медали завоевали также Андрей Ларьков, Сергей Устюгов (оба — в эстафете) и Глеб Ретивых (командный спринт).

Бронзовые медали завоевали Наталья Непряева (скиатлон и эстафета), Ретивых (спринт), а также Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, принимавшие участие в эстафете.

Таким образом, сборная России провела лучший чемпионат мира по количеству медалей за последние 18 лет. В 2001 году российская команда завоевала на две награды больше (1-3-6).

Напомним, следующий чемпионат мира состоится в Оберстдорфе (Германия) в 2021 году.