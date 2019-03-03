Большунов: Холунда можно было догнать, если бы ребята по команде чуть помогали

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировала результаты марафона свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде. Большунов стал вторым.

«Если честно, сегодня не расстроен, так как вообще не должен был бежать. Большое спасибо Елене Валерьевне за то, что убедила. Она сказала, что если хочешь бежать, то надо бежать, а иначе потом будешь всё время вспоминать, что не использовал шанс.



Холунда можно было не отпускать. Можно было и догнать, если бы ребята по команде чуть помогали, а не выходили вперёд и не тормозили пелотон. Приходилось опять же одному работать впереди и натягивать темп. Понятное дело, норвежцы выходили, специально останавливались и держали пелотон. Я и Дэну кричал, что нет смысла выпускать их вперёд, надо работать», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».