Устюгов: очень сильно волновался за Большунова на последнем круге

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал выступление своего соотечественника Александра Большунова (второе место) в марафоне на чемпионате мира в Зеефельде, а также поделился планами на конец сезона.



«Очень сильно волновался за Сашу на последнем круге. Мы все расстроены. Когда Холунд ушёл в отрыв, понимал, что он может быть победным. Мы проиграли тактически, потому что никто не стал дёргаться за Большуновым. У нас была аналогичная ситуация в Лахти.

Планы на конец сезона? В Канаду не планирую ехать. Ради трёх гонок лететь так далеко… Тем более они для меня ничего не решают. За топ-3 в общем зачёте Кубка мира не борюсь, буду готовиться к чемпионату России. У меня есть 10 дней, чтобы подготовиться к оставшимся этапам Кубка мира. Я не думаю об Олимпиаде 2022 года", — цитирует Устюгова «Матч ТВ».