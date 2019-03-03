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Шмелёва взяла бронзу в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке

Шмелёва взяла бронзу в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке
Другие / Велоспорт

Российская спортсменка Дарья Шмелёва заняла третье место в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке. Турнир завершился сегодня в Прушкове (Польша).

В финальном заезде Шмелёва проиграла Лэй Вайси из Гонконга 0,188 секунды. Второе место заняла австралийца Каарле Маккалох (+0,119).

Для Шмелёвой эта медаль стала третьей на турнире, ранее она выиграла серебро в командном спринте вместе с Анастасией Войновой и золото в гите. Всего в активе спортсменки четыре победы на чемпионатах мира, семь — на чемпионатах Европы. Также она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года.

В мужском спринте чемпионом мира стал голландец Харри Лаврейсен, в финале победивший соотечественника Джеффри Хугланда. Бронзу завоевал поляк Матеуш Рудык. Лучший из россиян Денис Дмитриев завершил борьбу в четвертьфинале.

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