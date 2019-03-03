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Бородавко: Большунов пытался работать в марафоне, но никто его не поддерживал

Бородавко: Большунов пытался работать в марафоне, но никто его не поддерживал
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебро Александра Большунова на чемпионате мира в гонке на 50 км свободным стилем.

«Изначально планировалось, что марафон побежит Алексей Червоткин. Но у Алексея было лёгкое недомогание, а у Александра Большунова — огромное желание бежать. Данная ситуация сделала своё дело, и побежал Александр.

Было видно, что Александра никто не поддерживал. Он пытался работать, но никто не поддерживал. Когда стало видно, что никто не пойдёт, он решил бороться в одиночку и начал ускорение. К сожалению, большой отрыв не позволил ему догнать норвежца. Ему не хватило одного круга. Бороться было реально.

Нужно анализировать причины такого результата. У ребят были две хорошие возможности выиграть чемпионат мира. И две ошибки, которые не позволили это сделать, — в скиатлоне и здесь, на марафоне», — цитирует Бородавко Sport24.

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