Глава австрийского союза: мне кажется, антидопинговый рейд был фальшивой акцией

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель заявил, что антидопинговый рейд, проведённый полицией Австрии и Германии на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде, мог быть частью заговора.



«Мне кажется, это была фальшивая акция, особенно учитывая то, что она была организована на чемпионате мира. Подумайте, кому выгодно навредить нам. Есть те, кому не нравится, что мы успешны», – цитирует Шрёкснаделя Laola1.



Чиновник также отметил, что из достоверного источника ему известно, что австрийский лыжник Йоханнес Дюр являлся посредником между немецким врачом Марком Шмидтом, который был арестован несколько дней назад в Эрфурте, и лыжниками Максом Хауке и Домиником Балдауфом, задержанными полицией на ЧМ-2019. Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин (EPO).

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