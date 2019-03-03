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Белов: в идеале хотел бы видеть свою лучшую форму на ЧМ, но этого не произошло

Белов: в идеале хотел бы видеть свою лучшую форму на ЧМ, но этого не произошло
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал свой результат в марафоне (25-е место) на чемпионате мира в Зеефельде и подвёл итоги турнира.

«Гонка тяжёлая, но долгое время темп был невысокий. К сожалению, я упустил возможность взять медаль. Я шёл за Александром Большуновым, но мне не хватило выносливости. Жаль, конечно. Отрыв норвежца не поддержал, потому что вторая пара лыж работала хуже первой.

Получился очень непредсказуемый чемпионат. Во многих гонках не было ясно, кто будет стартовать. Претензий к работе лыж нет. Думаю, все видели, как наши ребята выкатывались на стадион. В идеале я бы хотел видеть свою лучшую форму здесь, но этого не произошло. Планирую добегать Кубок мира, съездить в Канаду и постараться взять топ-3 на Кубке мира", — цитирует Белова «Матч ТВ».

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