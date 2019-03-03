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Вяльбе: терапевтические исключения — легализованный допинг. Это безобразие

Фото: РИА Новости
Вяльбе: терапевтические исключения — легализованный допинг. Это безобразие
Другие / Лыжный спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги чемпионата мира в Зеефельде. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 5 серебряных и три бронзовые награды.

«Мы назвали уже этот чемпионат мира „Открытым чемпионатом Норвегии“. Безусловно, это феерическое выступление норвежцев. Конечно, огорчения всё равно больше, чем радости. Понимаю, что у нас медали, и у женщин есть две медали, как и на Олимпийских играх. Но такого яркого продвижения вперёд нет. Поэтому, конечно, есть некие вопросы.

С другой стороны, мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно. Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьёзные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг. В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Здесь тоже какой-то перебор есть со стороны определённых стран", — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

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