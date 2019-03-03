Мельниченко: я обсчитался. Думал, что нужно ещё два круга бежать

Российский лыжник Андрей Мельниченко рассказал о своей ошибке с количеством кругов, которые он должен был преодолеть во время марафона на чемпионате мира в Зеефельде. Мельниченко занял 13-е место.



«На стадион выезжаю и вижу, что Саня Большунов уже финиширует. Я обсчитался. Думал, что нужно ещё два круга бежать. Я просто не считал круги. Думаю, зачем мне выкладываться, если ещё несколько кругов бежать. Мог бы ещё 15 километров пройти? Думаю, да. Сил вообще вагон было.

Я экономился, а получилось, что уже финиш. Я шёл сзади и спокойно отдыхал. Думал, что сейчас лыжи переобую и всё. Три круга отработал на одной паре лыж, а остальные на другой. Лыжи работали нормально, но просчитался", — цитирует Мельниченко «Матч ТВ».