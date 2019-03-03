Российские рапиристки заняли второе место на этапе Кубка мира в Каире

Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла второе место на этапе Кубка мира в Каире.



В финале российская команда, за которую выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина, проиграла сборной Италии со счётом 37:38. В матче за третье место сборная Франции победила американских спортсменок — 45:39.



Ранее Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира в Каире в личном турнире. В полуфинале россиянка одержала победу над японкой Сумирэ Цюдзи (15:10), а в финале нанесла поражение действующей чемпионке мира итальянской рапиристке Аличе Вольпи (15:7). В мужских соревнованиях победу одержал олимпийский чемпион 2016 года итальянец Даниэле Гароццо.

Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Египте