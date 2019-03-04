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Шкуренев взял бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении в семиборье

Шкуренев взял бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении в семиборье
Другие / Лёгкая атлетика

Россиянин Илья Шкуренев взял бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении в Глазго.

По итогам семи видов программы — бег на 60 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом и бег на 1000 метров — Шкуренев набрал 6145 очков. Первое место занял испанец Хорхе Уренья (6218), вторым стал представитель Великобритании Тим Дакуорт (6156).

Шкуренев является чемпионом Европы в помещении 2015 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года. Он выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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