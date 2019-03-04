Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Наполи» — «Ювентус». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с собой: устроим прожарку Туктика!

Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с собой: устроим прожарку Туктика!
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила в своём «инстаграме» запуск конкурса на лучший мем, посвящённый ей.

«Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК «Фегурка» организовали конкурс на лучший мем с Лизой Туктамышевой. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу потом у себя в инстаграме.

Устроим прожарку Туктика!" — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России решил включить Туктамышеву в число запасных на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). В основной состав российской сборной вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. В запас помимо 22-летней спортсменки попала Станислава Константинова.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент