Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде-2019

Российская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде в Красноярске, несмотря на три промаха. Россиянки заняли первые шесть мест по итогам гонки. Серебро досталось Екатерине Мошковой, бронза — Елене Чирковой.
Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск
Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины
1. Наталья Гербулова (Россия) — 46.10,6 (3).
2. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.05,3 (4).
3. Елена Чиркова (Россия) — +1.13,9 (2).
4. Тамара Воронина (Россия) — +1.17,8 (2).
5. Елизавета Каплина (Россия) — +1.30,2 (3).
6. Эмма Тимербулатова (Россия) — +3.00,4 (3).
Сегодня, 4 марта, также состоится мужская индивидуальная гонка. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
04 марта 2019 года, понедельник. 07:00 МСК
1
Наталья Гербулова
Россия46:10.6
2
Екатерина Мошкова
Россия+1:05.3
3
Елена Чиркова
Россия+1:13.9
Расписание зимней Универсиады 2019 года в Красноярске по дням