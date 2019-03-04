Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде-2019

Российская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде в Красноярске, несмотря на три промаха. Россиянки заняли первые шесть мест по итогам гонки. Серебро досталось Екатерине Мошковой, бронза — Елене Чирковой.



Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск

Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины

1. Наталья Гербулова (Россия) — 46.10,6 (3).

2. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.05,3 (4).

3. Елена Чиркова (Россия) — +1.13,9 (2).

4. Тамара Воронина (Россия) — +1.17,8 (2).

5. Елизавета Каплина (Россия) — +1.30,2 (3).

6. Эмма Тимербулатова (Россия) — +3.00,4 (3).

Сегодня, 4 марта, также состоится мужская индивидуальная гонка. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.