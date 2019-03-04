Лыжники РФ взяли золото, серебро и бронзу в гонке преследования на Универсиаде

Российский лыжник Иван Якимушкин выиграл золото в гонке преследования на 10 км в рамках зимней Универсиаде в Красноярске. Россияне заняли первые шесть мест по итогам этих соревнований. Серебро завоевал Антон Тимашов, бронзу — Иван Кириллов.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск. Мужчины

Гонка преследования. 10 км свободным стилем

1. Иван Якимушкин (Россия) — 23.03,5.

2. Антон Тимашов (Россия) — +11,8.

3. Иван Кириллов (Россия) — +12,0.

4. Илья Порошкин (Россия) — +49,6.

5. Кирилл Киливнюк (Россия) — +1.01,0.

6. Андрей Собакарёв (Россия) — +1.02,4.

Вчера, 3 марта, Якимушкин победил в индивидуальной гонке, Тимашов стал вторым, Кириллов — третьим.

В общем медальном зачёте сборная России занимает первое место, завоевав 21 медаль — 7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.