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Драчёв: может, возьмём на ЧМ Латыпова или Цветкова. Или всего 6 человек будет

Драчёв: может, возьмём на ЧМ Латыпова или Цветкова. Или всего 6 человек будет
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв ответил на вопрос о том, кто станет седьмым биатлонистом в составе мужской сборной России на чемпионате мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Ещё пока думаем. Может, будет вообще шесть. Есть пока варианты. Ещё смотрим. Может, Латыпов. Может, Цветков. Сейчас пока выбираем. Бабиков не рассматривается. Он едет на Кубок IBU», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

Глава СБР также рассказал о ситуации с Маргаритой Васильевой, которая пропустила три допинг-теста, и о состоянии Ирины Старых, испытывавшей проблемы со здоровьем.

«Ждём. Сегодня-завтра. Мы пока место для Васильевой держим. Семь человек пока держим, она — восьмая. Если не получится, то будем без неё, всемером. Может, пока решения не будет, место оставим, а потом её вызовем. Потому что эстафета 16 марта. Время есть.

Старых лучше стало. Был мышечный спазм. Думала, что спина. Оказалось, просто очень сильный мышечный спазм.

Конечно, я сам поеду на чемпионат мира. Придётся два раза туда-сюда летать: на начало и на финальную стадию», — сказал Драчёв.

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