Сундбю: как нам, норвежцам, разрешают делать подобное?

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю оценил командную тактику, которая позволила выиграть золото чемпионата мира в гонке на 50 км соотечественнику Хансу Кристеру Холунду.

«Для нас, норвежцев, совершенно непонятно, как нам позволяют делать подобное? Я этого не понимаю, Особенно, когда вижу, сколько сил осталось у Большунова на финише. Не понимаю, что они делают.

Мы взяли золото чемпионата мира, поэтому можем радоваться, но нашим соперникам, пожалуй, нужно провести серьёзные командные встречи", — цитирует Сундбю Aftonbladet.

«Соперники просто отдают нам золото. Командная тактика не должна работать в лыжных гонках, но она принесла нам успех уже на двух чемпионатах мира подряд», — приводит слова норвежца Expressen.

Серебро в гонке на 50 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде завоевал россиянин Александр Большунов. Тройку призёров замкнул норвежец Сьюр Рёте. Сундбю стал четвёртым.

Мужская сборная Норвегии выиграла шесть золотых медалей из шести возможных.