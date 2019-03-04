Сборная России – 8-я в смешанной командной гонке на ЧМ по бобслею и скелетону

Сборная России заняла восьмое место в смешанной командной гонке на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Уистлере (Канада).
Мужчины и женщины выполнили четыре заезда – по два в скелетоне и бобслее. Сборную России в скелетоне представили Никита Трегубов и Елена Никитина. На бобах-двойках ехали Надежда Сергеева, Юлия Беломестных и экипаж Максима Андрианова с разгоняющим Ильёй Малых.
Итоговую победу одержала сборная Германии (3.31,85), второе место заняла команда Канады (+0,15), третий результат в активе представителей США (+0,64).
Мировое первенство по бобслею и скелетону в Уистлере завершится 10 марта.