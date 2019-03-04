Павлова о форме сборной России на ЧМ по биатлону: теперь нас трудно не заметить

Биатлонистка Евгения Павлова в своём «инстаграме» опубликовала фото формы, в которой сборной России выступит на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Соревнования пройдут с 7 по 17 марта.



«Теперь нас трудно не заметить», – написала Павлова.

Накануне стало известно, что в состав женской команды на чемпионат мира по биатлону были включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. В заявку мужской команды попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта).Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже.



На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской эстафете.

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