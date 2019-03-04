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Чешка Сабликова — 1-я на 5000 м на ЧМ в классическом многоборье с рекордом мира

Чешка Сабликова — 1-я на 5000 м на ЧМ в классическом многоборье с рекордом мира
Другие / Конькобежный спорт

Чешская конькобежка Мартина Сабликова победила на дистанции 5000 м на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари (Канада) и установила новый мировой рекорд.

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр пробежала дистанцию за 6 минут 42,01 секунды. Таким образом, она улучшила собственный мировой рекорд – 6.42,66.

Второе место заняла канадка Изабелль Вадеман, уступившая Сабликовой 7,66 секунды. Третьей, с отставанием в 8,1 секунды, стала Карлейн Ахтеректе из Нидерландов.

Таким образом, Сабликова одержала победу в турнире, набрав 156,306 балла. Второй стала японка Михо Такаги (156,878), третьей — Антойнетте де Йонг из Нидерландов (157,840).

Лучшей среди представительниц России стала Наталья Воронина, завершившая соревнования восьмой (160,211 балла). Евгения Лаленкова — 12-я (118,626), Елизавета Казелина — 16-я (119,449).

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 5000 м
03 марта 2019 года, воскресенье. 23:39 МСК
1
Мартина Сабликова
Чехия
156.306
2
Михо Такаги
Япония
156.878
3
Антойнетте де Йонг
Нидерланды
157.840
Чешка Сабликова — 1-я на 3000 м на ЧМ в классическом многоборье с рекордом мира
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