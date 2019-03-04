Холунд: когда начались судороги, я боялся, что Большунов меня догонит

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал победу в гонке на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде.

«Я бы смирился, если бы меня не взяли на чемпионат мира, потому что Тёнсет уже несколько лет выступал здорово, его уровень вырос. Я же выступал неудачно и был не особо уверен в себе. Однако в последние недели моё состояние улучшилось. Дидрик же не был уверен в своих силах на этой дистанции. Я должен поблагодарить тренера и Дидрика за то, что в итоге именно я вышел на старт.

За 8 км до финиша у меня начались судороги. Это неприятное ощущение, особенно когда Большунов с каждым километром отыгрывает по секунде. Я боялся, что он меня догонит. Но я постарался не терять самообладания и берёг силы на лёгких участках трассы. Постепенно я стал лучше контролировать ситуацию", — цитирует Холунда NRK.

Россиянин Александр Большунов завоевал серебро, норвежец Сьюр Рёте — бронзу.

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