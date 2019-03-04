Универсиада-2019. Биатлон. Трансляция мужской индивидуальной гонки

Сегодня, 4 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходит мужская индивидуальная гонка у биатлонистов на 20 км. Сборную России представят Дмитрий Иванов, Алексей Петров, Евгений Крюков, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин и Никита Поршнев.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».



В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Ранее состоялась индивидуальная гонка у женщин. Россиянки заняли первые шесть мест. Золото выиграла Наталья Гербулова. Серебро досталось Екатерине Мошковой, бронза — Елене Чирковой.