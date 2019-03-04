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Универсиада-2019. Биатлон. 20 км. Мужчины
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Универсиада-2019. Биатлон. Трансляция мужской индивидуальной гонки

Универсиада-2019. Биатлон. Трансляция мужской индивидуальной гонки
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сегодня, 4 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходит мужская индивидуальная гонка у биатлонистов на 20 км. Сборную России представят Дмитрий Иванов, Алексей Петров, Евгений Крюков, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин и Никита Поршнев.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Ранее состоялась индивидуальная гонка у женщин. Россиянки заняли первые шесть мест. Золото выиграла Наталья Гербулова. Серебро досталось Екатерине Мошковой, бронза — Елене Чирковой.

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде-2019
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