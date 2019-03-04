Горнолыжница Ткаченко стала 5-й в суперкомбинации на Универсиаде в Красноярске

Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр выиграла золото зимней Универсиады в Красноярске в суперкомбинации. Она стала лучшей по итогам стартов в супергиганте и слаломе. Серебро завоевала швейцарка Амели Дюпаскье. Тройку призёров замкнула француженка Кармен Аро.
Лучшая из россиянок, Екатерина Ткаченко, стала пятой.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Женщины
Суперкомбинация. Супергигант+слалом
1. Джессика Гфререр (Австрия) — 1.31,38.
2. Амели Дюпаскье (Швейцария) — +0,55.
3. Кармен Аро (Франция) — +0,74...
5. Екатерина Ткаченко (Россия) — 0,95...
16. Елизавета Тимченко (Россия) — +2,77...
18. Милена Фокина (Россия) — +2,93.
Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав 7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Универсиада-2019. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
04 марта 2019 года, понедельник. 09:30 МСК
1
Джессика Гфререр
Австрия1:31.38
2
Амели Дюпаскье
Швейцария
3
Кармен Аро
Франция
Тимченко — 7-я в суперкомбинации на Универсиаде-2019 по итогам супергиганта