Горнолыжница Ткаченко стала 5-й в суперкомбинации на Универсиаде в Красноярске

Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр выиграла золото зимней Универсиады в Красноярске в суперкомбинации. Она стала лучшей по итогам стартов в супергиганте и слаломе. Серебро завоевала швейцарка Амели Дюпаскье. Тройку призёров замкнула француженка Кармен Аро.

Лучшая из россиянок, Екатерина Ткаченко, стала пятой.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Женщины

Суперкомбинация. Супергигант+слалом

1. Джессика Гфререр (Австрия) — 1.31,38.

2. Амели Дюпаскье (Швейцария) — +0,55.

3. Кармен Аро (Франция) — +0,74...

5. Екатерина Ткаченко (Россия) — 0,95...

16. Елизавета Тимченко (Россия) — +2,77...

18. Милена Фокина (Россия) — +2,93.

Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав 7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.