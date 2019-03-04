Устюгов: в сборной есть люди, с которыми я не буду общаться никогда

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов оценил выступление на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Он завоевал серебряную медаль в эстафете.

«Чемпионат мира – это тот же этап Кубка мира, только мы сидим в одном месте и бежим шесть гонок подряд. Если ты готов, то просто показываешь это. Я был реально заряжен на первые две гонки. Но в спринте вы сами всё видели, а в скиатлоне не смог удержать темп классикой. После этого было маленько не по себе. Головой я готов на большее, а тело не позволяло.После эстафеты пришёл в комнату, и Женька Белов говорит: „Блин, так это было тяжело. Даже я устал, смотря на тебя“. На первых двух кругах я нормально работал, но потом просто обрубило.

В эстафете у меня возникли проблемы с боком. И только тогда я примерно понял состояние боксёров, когда они пропускают удар по печени. В глазах темнеет, сил нет. Вечером в тот же день я сходил к физиотерапевту, который работает в нашей группе. Он потрогал жёлчный и сказал, что действительно не всё в порядке. А я до сих пор чувствую какой-то тонус с правой стороны. Потом зашёл Маркус Крамер и сказал, что, если до 10 утра субботы меня не отпускает, мою кандидатуру на гонку не рассматривают.



Утром выбежал на кросс. Пробежал 10 минут, а потом пять шёл пешком. Снова схватило бок. По приезду в Екатеринбург пойду на УЗИ, буду сдавать анализы. Нужно разобраться с этим", — цитирует Устюгова «Спорт-экспресс».

Сергей также выразил недовольство работой ряда специалистов в сборной.

«Вот у нас – вроде бы команда. Каждый получает зарплату за свою работу. Я, например, за то, что выступаю за сборную России. Но у нас есть люди, которые зарплату получают, а не делают практически ничего. Представьте ощущения, что играешь в футбол, однако половины команды на поле нет. Очень надеюсь, что этих „специалистов“ в команде на следующий сезон не будет.

Я говорил им всё. Но ничего не меняется. А у нас спорт высших достижений, в котором мелочей не бывает. Сильно вдаваться в подробности по этой теме не хочу. Надеюсь, в ближайшее время вопрос будет закрыт. Просто обидно, что в команде немало и реально хороших специалистов – доктора, физиотерапевты. Одни работают, другие просто числятся. И тем самым портят атмосферу, негативно влияют на итоговый результат. В сборной есть люди, с которыми общаться я не буду никогда", — сказал Устюгов.