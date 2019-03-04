Биатлонист Поршнев выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде, Латыпов — второй

Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл золото зимней Универсиады в Красноярске в индивидуальной гонке на 20 км. Серебряным призёром стал его соотечественник Эдуард Латыпов. Третий результат продемонстрировал француз Феликс Эмиль Коте-Пюнель.
Биатлон. Универсиада. Красноярск
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Никита Поршнев (Россия) — 52.16,9 (2).
2. Эдуард Латыпов (Россия) — +5,5 (2).
3. Феликс Эмиль Коте-Пюнель (Франция) — +21,5 (0).
4. Александр Дедюхин (Россия) — +1.17,6 (2)...
6. Евгений Крюков (Россия) — +1.51,3 (1).
7. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.59,5 (3).
8. Алексей Петров (Россия) — +2.06,2 (3).
Сборная России завоевала уже 23 медали на Универсиаде-2019 — 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.
Универсиада-2019. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
04 марта 2019 года, понедельник. 10:00 МСК
1
Никита Поршнев
Россия52:16.9
2
Эдуард Латыпов
Россия+5.5
3
Феликс Эмиль Коте-Пюнель
Франция+21.5
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