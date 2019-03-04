Биатлонист Поршнев выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде, Латыпов — второй

Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл золото зимней Универсиады в Красноярске в индивидуальной гонке на 20 км. Серебряным призёром стал его соотечественник Эдуард Латыпов. Третий результат продемонстрировал француз Феликс Эмиль Коте-Пюнель.

Биатлон. Универсиада. Красноярск

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Никита Поршнев (Россия) — 52.16,9 (2).

2. Эдуард Латыпов (Россия) — +5,5 (2).

3. Феликс Эмиль Коте-Пюнель (Франция) — +21,5 (0).

4. Александр Дедюхин (Россия) — +1.17,6 (2)...

6. Евгений Крюков (Россия) — +1.51,3 (1).

7. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.59,5 (3).

8. Алексей Петров (Россия) — +2.06,2 (3).



Сборная России завоевала уже 23 медали на Универсиаде-2019 — 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.