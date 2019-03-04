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Харви: Полторанин украл у меня медаль. Меня тошнит, когда я думаю об этом

Харви: Полторанин украл у меня медаль. Меня тошнит, когда я думаю об этом
Другие / Лыжный спорт

Канадский лыжник Алекс Харви прокомментировал подозрения в нарушении антидопинговых плавил казахстанцем Алексеем Полтораниным.

«Он украл у меня медаль. Вероятно, я мог бы получить больше медалей, если бы не тот случай. Я всегда думал, что в лыжном спорте можно обыграть мошенников. Это не велоспорт, где всё зависит лишь от ваших ног, – тут свою роль играют ещё и лыжи, и технологии. Не всё зависит от физики.

Тем не менее случай с Полтораниным очень трагичный. Меня тошнит, когда я снова думаю об этом. Ещё меня очень беспокоит, что задержала его полиция, а не FIS или ВАДА. Это лишь очередное подтверждение того, что они некачественно выполняют свою работу», – цитирует Харви Expressen.

Напомним, Полторанин стал одним из спортсменов, задержанных австрийской полицией в Зеефельде.

На чемпионате мира – 2013 Полторанин вместе с Николаем Чеботько выиграл бронзовые медали в командном спринте свободным стилем. Четвёртое место в той гонке заняли канадцы Харви и Девон Кэршоу.

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Источник: Expressen Сообщить об ошибке
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