Большунов: Червоткин был готов к марафону на ЧМ, решение о замене приняла Вяльбе

Российский лыжник Александр Большунов опроверг информацию о том, что его партнёр по команде Алексей Червоткин пропустил марафон свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) из-за недомогания.



«Правда ли, что Червоткин заболел? Нет, он был готов участвовать в гонке до последней минуты. Это было решение нашего президента Елены Вяльбе. Я ничего не слышал о том, что он болен. Конечно, я хотел, чтобы у Червоткина была возможность провести гонку на этом чемпионате мира, но я должен был думать о себе. Я подумал, что если не приму участие в гонке, то буду потом жалеть», — цитирует Большунова Dagbladet.



Изначально в гонке на 50 км должен был участвовать Червоткин. Однако утром в воскресенье Федерация лыжных гонок России заменила его на Большунова, который в итоге завоевал серебро.

Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!