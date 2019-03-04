Тренер сборной Норвегии: Большунов был одним из тех, кого я опасался в марафоне

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признал, что опасался россиянина Александра Большунова в марафоне свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).



«Я был удивлён, когда Большунов изначально не оказался в составе участников. Я подумал, что это может быть связано с тем, что он устал или что-то ещё в этом роде. Конечно же, он был среди фаворитов и являлся одним из тех лыжников, кого я опасался. Но я не ломал себе голову, чтобы предвидеть действия российской команды», — приводит слова Носсума Dagbladet.



Изначально в гонке на 50 км в составе сборной России должен был участвовать Алексей Червоткин. Однако утром 3 марта Федерация лыжных гонок России заменила его на Большунова. После гонки Александр признал, что изменения в составе произошли из тактических соображений.

В марафоне Большунов завоевал серебро. Чемпионом мира стал норвежец Ханс Кристер Холунд.