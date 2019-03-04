Латыпов включён в состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Биатлонист Эдуард Латыпов включён в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта. Об этом спортсмену сказали по окончании индивидуальной гонки на зимней Универсиаде в Красноярске, где он занял второе место.

«До гонки не знал об этом. После гонки, где я стал серебряным призёром, мне сообщили это решение. Сейчас пробегу спринт и пасьют на Универсиаде и вместе с Никитой Поршневым отправлюсь в Эстерсунд», — сказал Латыпов корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.

Ранее стало известно, что в состав сборной России на чемпионат мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта).

Драчёв: может, возьмём на ЧМ Латыпова или Цветкова. Или всего 6 человек будет