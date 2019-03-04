Россияне завоевали золото и бронзу Универсиады-2019 в ориентировании на лыжах

Россиянин Владислав Киселёв завоевал золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебряным призёром стал представитель Норвегии Аудун Хеймдаль. Бронза досталась ещё одному россиянину Сергею Горланову.
Ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск
Мужчины. Спринт
1. Владислав Киселёв (Россия) — 15.46.
2. Аудун Хеймдаль (Норвегия) — 15.50.
3. Сергей Горланов (Россия) — 15.57...
8. Александр Павленко (Россия) — 16.45...
11. Сергей Мизонов (Россия) — 17.10...
13. Герман Сазыкин (Россия) — 17.37.
14. Александр Злобин (Россия) — 17.41.
Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Универсиада завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Мужчины. Спринт
04 марта 2019 года, понедельник. 11:00 МСК
1
Миса Юрки Юхани Туомала
Финляндия16:40
2
Аудун Хеймдаль
Норвегия15:50
3
Владислав Киселев
Россия15:46
Без крови. Пока Универсиада-2019 в России – полный провал
На зимней Универсиаде в Красноярске организаторы не смогли сделать самого элементарного. Время справиться с катастрофой ещё есть. Смогут?