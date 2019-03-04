Россияне завоевали золото и бронзу Универсиады-2019 в ориентировании на лыжах

Россиянин Владислав Киселёв завоевал золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебряным призёром стал представитель Норвегии Аудун Хеймдаль. Бронза досталась ещё одному россиянину Сергею Горланову.

Ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск

Мужчины. Спринт

1. Владислав Киселёв (Россия) — 15.46.

2. Аудун Хеймдаль (Норвегия) — 15.50.

3. Сергей Горланов (Россия) — 15.57...

8. Александр Павленко (Россия) — 16.45...

11. Сергей Мизонов (Россия) — 17.10...

13. Герман Сазыкин (Россия) — 17.37.

14. Александр Злобин (Россия) — 17.41.



Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Универсиада завершится 12 марта.