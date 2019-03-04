Поршнев: предполагаю, что на ЧМ меня будут рассматривать на индивидуалку

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске. Он был включён в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.



«Очень доволен тем, как сложилась гонка. Трасса очень широкая и отлично подготовленная. В Красноярске до этого ещё не бывал, но крайне удивлён, что тут есть такой крутой биатлонный комплекс. Теперь обязательно стану приезжать чаще. Осталось пробежать тут ещё две гонки — спринт и пасьют, а потом вместе с Эдуардом Латыповым едем на чемпионат мира в Эстерсунд. Конечно, мысли об этом не могли не лезть в голову, но я старался сконцентрироваться только на выступлении в Красноярске. Хотелось доказать, что меня взяли не просто так, это было верным решением. Надеюсь, сегодняшнее золото стало таким подтверждением.

Что касается чемпионата мира, то сам факт включения в команду для меня много значит. Почувствовать атмосферу такого турнира, пообщаться со всеми — это важно и нужно. О шансах на выступление лучше спрашивать тренеров. Предполагаю, что меня будут рассматривать в качестве претендента на выступление в индвидуальной гонке, но это лишь мои догадки», — сказал Поршнев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.