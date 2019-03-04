Хованцев: успешным результатом на ЧМ по биатлону являются только медали

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Команда завтра вылетает в Эстерсунд, а мы уже почти приехали: вместе с командой сервиса везём инвентарь, чтобы заранее начать подготовку. Команда в хорошем, нормальном состоянии, ждём накала. Успешным результатом являются только медали, мы не загадываем их количество», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Сегодня, 4 марта, стало известно, что в состав мужской сборной России на соревнования в Эстерсунде был включён Эдуард Латыпов.

В рамках чемпионата мира пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.