Ещё один австрийский велогонщик признался в применении кровяного допинга

Австрийский велогонщик Георг Прайдер признался в употреблении кровяного допинга, сообщает Kronen Zeitung. Он стал четвёртым австрийским спортсменом за последнюю неделю, который признал себя участником схемы по применению допинга, связанной с немецким врачом Марком Шмидтом.

Ранее на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) были задержаны австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф. Они признали вину в применении допинга. Накануне аналогичичное признание сделал велогонщик Штефан Денифль.

Шмидт был задержан в Эрфурте (Германия) по подозрению в распространении запрещённых препаратов среди спортсменов. Врач, являющийся главным подозреваемым в организации допинг-схемы, сотрудничает со следствием, но официально обвинения не комментирует.

Австрийский велогонщик Денифль признался в употреблении кровяного допинга