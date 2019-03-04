Цветков представил ещё один комплект формы сборной России на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Максим Цветков в своём «инстаграме» опубликовал фото в новом комплекте формы сборной России. Ранее версию формы на чемпионат мира в Эстерсунде представила Евгения Павлова.

Фото: «Инстаграм» Максима Цветкова

Цветков не вошёл в состав сборной России на чемпионат мира. В Эстерсунд отправятся Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта).

В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.

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