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Универсиада-2019. Фристайл. Смешанная командная акробатика
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Российские кёрлингистки уступили китаянкам на групповом этапе Универсиады – 2019

Российские кёрлингистки уступили китаянкам на групповом этапе Универсиады – 2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по кёрлингу уступила команде Китая в матче второго круга группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске – 6:8 (0:1, 0:0, 2:0, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 2:0, 0:3, Х). Ввиду большого преимущества сборной Китая команды приняли решение не проводить 10-й энд.

В состав сборной России вошли: Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова и Анна Веневцева.

Напомним, вчера российские девушки нанесли поражение команде Японии со счётом 8:4 (0:1, 3:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Мужская сборная России по кёрлингу, так же, как женская, стартовала на Всемирной зимней универсиаде с победы и поражения.

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