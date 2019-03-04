Российские кёрлингистки уступили китаянкам на групповом этапе Универсиады – 2019

Женская сборная России по кёрлингу уступила команде Китая в матче второго круга группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске – 6:8 (0:1, 0:0, 2:0, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 2:0, 0:3, Х). Ввиду большого преимущества сборной Китая команды приняли решение не проводить 10-й энд.



В состав сборной России вошли: Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова и Анна Веневцева.



Напомним, вчера российские девушки нанесли поражение команде Японии со счётом 8:4 (0:1, 3:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Мужская сборная России по кёрлингу, так же, как женская, стартовала на Всемирной зимней универсиаде с победы и поражения.