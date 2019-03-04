Косторная пропустит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира, победительница юниорского финала Гран-при российская фигуристка Алёна Косторная по медицинским показаниям не сможет выступить на чемпионате мира среди юниоров в Загребе (Хорватия).



Косторную заменит Ксения Синицына, которая являлась первой запасной, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Россию в одиночном катании также представят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Косторная также является двукратным бронзовым призёром чемпионата России, победительницей финала Кубка России среди юниоров.

Накануне стало известно, что в столице Хорватии не выступит чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов. Его заменит Артур Даниелян.

Чемпионат мира среди юниоров пройдёт в Загребе с 6 по 10 марта.