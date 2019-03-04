Ласицкене: надоело, что не могу отпраздновать победу с флагом своей страны

Российская легкоатлетика Мария Ласицкене прокомментировала свой успех на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Глазго. В секции для прыжков в высоту она показала результата 2,01 метра и завоевала золотую медаль.



«Ситуация, когда я не могу отпраздновать победу, пробежав по стадиону с флагом своей страны, огорчает и очень надоела. Но главное сейчас для меня — не вешать нос.



Если в целом подводить итоги сезона, то он был коротким и успешным. Я сумела повторить личный рекорд, выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. Задача, которая стояла передо мной, выполнена, и я со спокойной душой ухожу на отдых. Хотелось, конечно, прыгнуть на 2,05, но не получилось сегодня», – цитирует Ласицкене ТАСС.

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