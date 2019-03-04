Миронова: очень даже нравится обновлённая форма к чемпионату мира

Биатлонистка Светлана Миронова в своём «инстаграме» оценила новую форму, в которой члены сборной России выступят на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Соревнования пройдут с 7 по 17 марта.



«Обновлённая форма к чемпионату мира. Как вам? Мне очень даже нравится», – написала Миронова.

Накануне стало известно, что в состав женской команды на чемпионат мира по биатлону были включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. В заявку мужской команды попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта). Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже.



На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской эстафете.

Все, кто у нас есть. Отчаянный состав России на ЧМ по биатлону Такого необычного состава на чемпионат мира по биатлону у России ещё не было. Особенно поражают воображение женщины. Почему?