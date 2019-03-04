Вильхельм: если в Германии кто-то употребляет допинг, то это отдельный случай

Трёхкратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Кати Вильхельм прокомментировала допинг-скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), а также выразила мнение об отсутствии допинговой системы в Германии.

«Возможно, людей можно напугать только тюремным сроком, наказывать их, как серьёзных преступников. Мы слишком часто видели, что те, кто попадался на допинге, после возвращения снова нарушали правила.

Надеюсь, биатлон не пострадал. Но, конечно, теперь обнаруженные данные нужно исследовать дальше. И если что-то обнаружится, я бы хотела, чтобы об этом объявили сразу, желательно до чемпионата мира. Сейчас необходимы серьёзные исследования и действия.

Думаю, если в Германии кто-то употребляет допинг, то это отдельный случай. Это тот шаг, делая который, спортсмен не видит другого пути и хочет добиться успеха любой ценой», — приводит слова Вильхельм ARD.

Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказался двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.

Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и казахстанца