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Редькин — о форме биатлонистов: и в серо-буро-малиновом побегут, если заплатят

Редькин — о форме биатлонистов: и в серо-буро-малиновом побегут, если заплатят
Другие / Биатлон

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал новую форму сборной России, в которой команда выступит на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Комплект, который выложили в «Инстаграме» биатлонистки Светлана Миронова и Евгения Павлова, выполнен в синем и розовом цветах.

«Как розовая? Это, конечно, полное право Союза биатлонистов России. Может, завтра вообще в серо-буро-малиновом побегут, если им за это деньги заплатят.

Комфортно ли мужчине выступать в такой расцветке? Тут не спрашивают, комфортно тебе или нет. Спортсмен является членом Союза биатлонистов России. Что ему СБР вручит, согласно заключённому контракту, в том он и обязан выступать. Нравится, не нравится – спи, моя красавица. В данном случае биатлонист ничего сделать не может. Красиво или некрасиво…

Не знаю, кто там выбирал. Это вопрос уже второй. Тут уже ничего не поделаешь. Побегут в том, что есть», — приводит слова Редькина «Спорт день за днём».

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Мироновой.

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