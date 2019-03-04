Й. Бё: планирую пробежать весь чемпионат мира. Я могу хорошо переносить гонки

Олимпийский чемпион 2018 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил о своих планах на чемпионат мира по биатлону, который состоится в Эстерсунде (Швеция), сообщает NRK.

«Я выступлю во всех гонках. Я без проблем пробежал шесть дистанций на предыдущих чемпионатах и часто выступал всё лучше к концу турнира. Таким образом, я могу хорошо переносить гонки и здорово справляться с вызовами», — сказал Бё-младший.

«Не знаю, как отреагирует его организм. Мы должны быть очень осторожны. Это сложно для тела, особенно с учётом последних гонок — эстафеты и масс-старта. Может быть, мы должны найти компромисс», — заявил тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта.