Гимнастка Охаши вновь покорила Интернет своим выступлением

Американская гимнастка Кейтлин Охаши, представляющая Калифорнийский университет, в очередной раз на студенческих соревнованиях получила высший балл за эффектное исполнение вольных упражнений.

Американка принимала участие на соревнованиях между Университетом Калифорнии и Университетом Оклахомы и принесла своей команде максимальное количество очков.

Эффектное выступление включало в себя сложные акробатические элементы, сопровождаемые танцем под музыку. Охаши блистательно исполнила свою программу, что даже её подруги по команде принялись танцевать вместе с ней.

Видео программы доступно на странице телеканала ESPN в «Твиттере».

Ранее Охаши прославилась своим выступлением на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Невероятно пластичный акробатический номер под музыку Майкла Джексона за неделю собрал более 40 млн просмотров в «Твиттере».

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