Лёфшус — о словах Вяльбе: препараты от астмы не повышают работоспособность

Менеджер сборной Норвегии Видар Лёфшус прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об использовании лыжниками терапевтических исключений.

«Эти слова звучат странно. У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность», — приводит слова Лёфшуса Expressen.

Ранее Вяльбе подвергла критике иностранных спортсменов, использующих терапевтические исключения.

Напомним, сборная Норвегии убедительно выиграла неофициальный общекомандный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта, который завершился в Зеефельде (Австрия). Норвежские лыжники выиграли 10 золотых медалей из 12 возможных, при этом в личных гонках скандинавские спортсмены не проиграли ни одного старта.

Вяльбе: терапевтические исключения — легализованный допинг. Это безобразие