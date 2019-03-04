Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Лёфшус — о словах Вяльбе: препараты от астмы не повышают работоспособность

Фото: РИА Новости
Лёфшус — о словах Вяльбе: препараты от астмы не повышают работоспособность
Другие / Лыжный спорт

Менеджер сборной Норвегии Видар Лёфшус прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об использовании лыжниками терапевтических исключений.

«Эти слова звучат странно. У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность», — приводит слова Лёфшуса Expressen.

Ранее Вяльбе подвергла критике иностранных спортсменов, использующих терапевтические исключения.

Напомним, сборная Норвегии убедительно выиграла неофициальный общекомандный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта, который завершился в Зеефельде (Австрия). Норвежские лыжники выиграли 10 золотых медалей из 12 возможных, при этом в личных гонках скандинавские спортсмены не проиграли ни одного старта.

Вяльбе: терапевтические исключения — легализованный допинг. Это безобразие
Норвегия выиграла зачёт ЧМ по лыжным видам спорта с рекордом, Россия — 5-я
Источник: sportexpressen.se Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент